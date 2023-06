Das neue Spiel der Life is Strange-Macher DON'T NOD heißt Jusant und wurde gestern Abend beim großen Xbox Showcase angekündigt. Der Titel soll im Herbst 2023 für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen und schickt euch auf ein buntes Kletter-Abenteuer in einer spannenden Welt.

Euer Ziel ist dabei, einen hohen Turm zu erklimmen. Wieso ihr das tut und was euch oben erwartet, ist bisher noch nicht bekannt. Das Klettern selbst ist der zentrale Gameplay-Inhalt und soll abwechslungsreicher ausfallen als in Spielen wie Zelda: Tears of the Kingdom. Ihr könnt euch also nicht einfach an jeder Oberfläche hochziehen, bis eure Ausdauer aufgebraucht ist, sondern müsst aktiv nach der besten Route suchen.

Dabei könnt ihr euch mit einem Seil sichern und genau entscheiden, mit welcher Hand ihr euch wo festhalten möchtet. Jusant soll aber nicht allzu fordernd sein und euch eher auf eine gemütliche, meditative Reise einladen, in der ihr verschiedene Biome und die Reste einer vergangenen Zivilisation in eurem eigenen Tempo erkunden könnt.