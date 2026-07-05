Läuft gerade Das neueste Monster Hunter ist super und niemand hat es mitbekommen
Das neueste Monster Hunter ist super und niemand hat es mitbekommen

0 Aufrufe

Das neueste Monster Hunter ist super und niemand hat es mitbekommen

Profilbild von Myki Trieu

Myki Trieu
05.07.2026 | 11:01 Uhr

Ein neues Monster Hunter ist seit einiger Zeit erschienen und niemand hat es so recht mitbekommen. Kein Wunder: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ist auch kein neuer Hauptteil der Serie, sondern ein Spin-off. Doch das sollte euch absolut nicht davon abhalten, euch in diese Welt zu stürzen.

Denn Monster Hunter Stories 3 schafft es nicht nur, die beliebten Mechaniken der Reihe auf ein rundenbasiertes System zu münzen – es übertrumpft sogar seine großen Geschwister.

Anders als World, Wilds und Co. erzählt Stories 3 nämlich eine wirklich gute Geschichte. Warum ihr euch dieses Spin-off 2026 auf gar keinen Fall entgehen lassen solltet, erfahrt ihr in diesem Video!
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Specials

Specials
4.887 Videos

Zum Kanal
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Genre: Rollenspiel

Release: 13.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Revelations macht DOOM zur Speerspitze der Singleplayer-Shooter! | Preview Video starten   1   16:32

vor einem Tag

Revelations macht DOOM zur Speerspitze der Singleplayer-Shooter! | Preview
LEGO Pokémon: So laufen die Kämpfe zwischen den Baustein-Monstern mit Smart Brick ab Video starten   1:41

vor 5 Tagen

LEGO Pokémon: So laufen die Kämpfe zwischen den Baustein-Monstern mit Smart Brick ab
Wo bleiben die guten Game of Thrones Spiele? Video starten   44:06

vor 18 Stunden

Wo bleiben die guten Game of Thrones Spiele?
The Witcher: In drei Wochen feiert Liam Hemsworth sein Debüt als Geralt auf Netflix - Im neuen Trailer zu Staffel 4 gibt er seine Kampfkünste zum Besten Video starten   1   2:15

08.10.2025

The Witcher: In drei Wochen feiert Liam Hemsworth sein Debüt als Geralt auf Netflix - Im neuen Trailer zu Staffel 4 gibt er seine Kampfkünste zum Besten
Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor Video starten   1:20

vor 2 Wochen

Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Wo bleiben die guten Game of Thrones Spiele? Video starten   44:06

vor 18 Stunden

Wo bleiben die guten Game of Thrones Spiele?
Revelations macht DOOM zur Speerspitze der Singleplayer-Shooter! | Preview Video starten   1   16:32

vor einem Tag

Revelations macht DOOM zur Speerspitze der Singleplayer-Shooter! | Preview
Attack on Titan 3: Neues Spiel zeigt erstes Gameplay im Trailer Video starten   3:19

vor einem Tag

Attack on Titan 3: Neues Spiel zeigt erstes Gameplay im Trailer
Kingdom Come Deliverance - Teaser-Trailer enthüllt das Brettspiel zum Warhorse-RPG Video starten   1:17

vor 2 Tagen

Kingdom Come Deliverance - Teaser-Trailer enthüllt das Brettspiel zum Warhorse-RPG
Neue Spiele im Juli - Vorschau-Video für PC + Konsolen Video starten   38:00

vor 3 Tagen

Neue Spiele im Juli - Vorschau-Video für PC & Konsolen
LEGO Pokémon: So laufen die Kämpfe zwischen den Baustein-Monstern mit Smart Brick ab Video starten   1:41

vor 5 Tagen

LEGO Pokémon: So laufen die Kämpfe zwischen den Baustein-Monstern mit Smart Brick ab
Xbox-Beben: Gaming steht vor einem radikalen Umbruch Video starten   1     1:12:44

vor einer Woche

Xbox-Beben: Gaming steht vor einem radikalen Umbruch
GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition! Video starten   1   10:58

vor einer Woche

GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!
1.039 Euro für WAS?! Die Steam Machine ist Valves teuerster Fehler Video starten   54:03

vor einer Woche

1.039 Euro für WAS?! Die Steam Machine ist Valves teuerster Fehler
Open-World-Hit aus Deutschland bekommt endlich Release-Termin und PS5-Fans dürfen sich besonders freuen Video starten   1   0:40

vor einer Woche

Open-World-Hit aus Deutschland bekommt endlich Release-Termin und PS5-Fans dürfen sich besonders freuen
GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse Video starten   1   1:11:56

vor einer Woche

GTA 6 - 60 neue Screenshots, Ultimate Edition und Online-Absage in der Video-Analyse
Gameplay-Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 stellt neue Charaktere von Akira Toriyama vor und zeigt mehr von der Welt Video starten   3:15

vor einer Woche

Gameplay-Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 stellt neue Charaktere von Akira Toriyama vor und zeigt mehr von der Welt
mehr anzeigen