Das neueste Monster Hunter ist super und niemand hat es mitbekommen

Ein neues Monster Hunter ist seit einiger Zeit erschienen und niemand hat es so recht mitbekommen. Kein Wunder: Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ist auch kein neuer Hauptteil der Serie, sondern ein Spin-off. Doch das sollte euch absolut nicht davon abhalten, euch in diese Welt zu stürzen.

Denn Monster Hunter Stories 3 schafft es nicht nur, die beliebten Mechaniken der Reihe auf ein rundenbasiertes System zu münzen – es übertrumpft sogar seine großen Geschwister.

Anders als World, Wilds und Co. erzählt Stories 3 nämlich eine wirklich gute Geschichte. Warum ihr euch dieses Spin-off 2026 auf gar keinen Fall entgehen lassen solltet, erfahrt ihr in diesem Video!