Das sind die wichtigsten Spiele 2024 - Blockbuster-Vorschau Teil 1

2023 hat mit Hits wie Baldur's Gate 3 oder Dave the Diver ein paar richtig coole Titel hervorgebracht. Aber auch 2024 hat das Zeug zu einem Jahr voller Highlights zu werden. In unserer Blockbuster-Vorschau bringen wir euch die Spiele, die ihr 2024 auf jeden Fall auf dem Schirm haben müsst. Soweit es geht auch direkt mit Releasedatum (die sich natürlich auch immer noch ändern können - ihr kennt das ja).

Von Fantasy-Rollenspielen bis SciFi-Shootern ist für alle was dabei! Und weil es so viele spannende Titel gibt, haben wir das Video in zwei Teile aufgeteilt. Den nächsten gibt's schon morgen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem ersten Teil!