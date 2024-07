Das verlorene Souls ist zurück! Bleak Faith Forsaken hat Release für Konsolen

Bleak Faith Forsaken ist im Vorjahr für PC erschienen und galt vor Release als eine der größten Hoffnungen für Souls-Fans. Nach Veröffentlichung kamen jedoch deutliche Schwächen beim Gameplay und beim technischen Feinschliff ans Licht, die dem Spiel trotz seiner düsteren und überaus stimmigen Atmo und seinem motivierenden Back to the Roots-Gefühl den Sprung in die Riege der guten Genre-Vertreter verwährten.

Jetzt erscheint das Spiel am 06. August auch für PS5 und Xbox Series X/S in digitaler Form - eine physische Kopie soll am 13. September folgen. Wir sind jedenfalls schon sehr gespannt, wie sich das Spiel auf Konsolen präsentiert und werden euch bei Zeiten auf dem Laufenden halten, ob hier vor dem Release von Black Myth im August noch ein weiteres brauchbares Actionspiel auf euch wartet.