Dead Island 2 - Das Intro des Zombie-Abenteuers ist stilsicher wie eh und je

Knapp 9 Jahre nach der Ankündigung soll der Zombie-Schnetzler Dead Island 2 am 21. April endlich für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und PC erscheinen. Mit allerlei Waffen und fiesen Tricks müsst ihr euch im Spiel einen Weg durch das von Zombies überrannte Los Angeles bahnen.

Die Entwickler*innen haben jetzt das Intro des Titels veröffentlicht und das knüpft nahtlos an die stilsicheren Cinematic Trailer an. Der Mix aus paradiesischen Szenerien und blutigen Zombie-Spuren funktioniert einfach hervorragend. Was euch spielerisch erwartet, verrät euch Annika in ihrer Preview.