Deathloop - Entwickler erklärt, wie man die Zeitschleife bricht

01.03.2021 17:23 Uhr

Bei Deathloop handelt es sich um einen Shooter mit Zeitschleifen-Mechanik. Was wir uns genau darunter vorstellen dürfen, erklärt Game Director Dinga Bakaba in Deathloop Explained. Dabei greift er selbst auf Loops zurück, während er uns mehr über das Gameplay und Zielpersonen erzählt. Aber seht im Videos selbst, was das Mörder-Puzzlespiel zu bieten hat.

Deathloop wird von den Arkane Studios entwickelt, die sich bereits für Dishonored verantwortlich zeigen. Ihr neues Spiel erscheint am 21. Mai 2021 für PS5 und PC.