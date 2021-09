Deathloop - Launch-Trailer zieht uns mit in die Loop-Action

13.09.2021 14:04 Uhr

Passend zum Release gibt es einen neuen Trailer zum Ego-Shooter Deathloop. Untermalt mit dem Song “Pitch Black” von Sencit feat. Lady Blackbird, gibt uns der Launch-Trailer einen umfassenden Einblick von Colts Mission auf der Insel Blackreef.

Während er, so wie alle anderen, immer und immer wieder den selben Tag erlebten, versucht er den Loop zu brechen. Dafür gilt es acht Ziele an einem Tag auszuschalten, was aber einfach gesagt als getan ist.

Deathloop erscheint am 14. September 2021 für PS5 und den PC.