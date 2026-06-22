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Deer + Boy: Das emotionale Adventure erscheint am 23. Juni

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Deer & Boy: Das emotionale Adventure erscheint am 23. Juni

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Dennis Müller
22.06.2026 | 10:56 Uhr

Mit Deer & Boy erscheint am kommenden Dienstag ein emotionales Adventure auf PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Ob sich die Reise des kleinen Jungen mit seinem Rehkitz lohnt, erfahrt ihr heute ab 16 Uhr auf GamePro.  
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