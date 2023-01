Deliver Us Mars - Der Countdown zum Launch der Marsmission hat begonnen

Deliver Us Mars ist der Nachfolger des erfolgreichen Kickstarter-Projekts Deliver Us The Moon von Keoken Interactive. Das Spiel erscheint am 2. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Wie im Vorgänger steht erneut die Erkundung und die Leere des Alls im Mittelpunkt, allerdings verschlägt es uns dieses Mal eben nicht auf den Mond, sondern auf den roten Planeten.

Der Geschichte spielt 10 Jahre nach den Ereignissen aus Teil eins. In einem letzten verzweifelten Versuch werden wir auf den Mars geschickt, um dort nach verlorenen Kolonie-Schiffen zu suchen. Im Gegensatz zum ersten Teil wird es aber mehr Nebencharaktere geben.