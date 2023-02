Deliver Us Mars - Launch-Trailer zeigt Action auf dem roten Planeten

Mit Deliver Us Mars ist der Nachfolger des Weltraumspiels Deliver Us the Moon am 2. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen. Das Action-Adventure schickt euch dieses Mal auf den roten Planeten, um die Menschheit zu retten und mischt erneut Stor-Abschnitte, Erkundung und Enviromental Storytelling.

Die Handlung des ersten Teils wird dabei fortgesetzt, zu Beginn seid ihr wohl sogar mit einer ganzen Crew unterwegs, später jedoch eher alleine.