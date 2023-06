Der abgedrehteste PS2-Hit überhaupt ist jetzt als Remaster verfügbar

Eine der entspanntesten und lustigsten Spielereihen überhaupt kehrt mit einem Remaster zurück. We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie ist die Neuauflage des PS2-Hits von 2005. We Love Katamari war damals der zweite Teil der Reihe, aber der erste, der auch in Europa veröffentlicht wurde.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Prinzen, der eine Kugel aus herumliegenden Gegenständen formen soll. Ihr rollt die Kugel also durch offene Levels, wobei Gegenstände bis zu einer gewissen Größe haften bleiben. Mit jedem Gegenstand wächst eure Kugel, wodurch ihr auch größere Gegenstände aufnehmen könnt.

Von Büroklammern und Stiften wachst ihr so über Autos oder Straßenschildern bis zu ganzen Gebäuden oder Kontinenten heran. Das Remaster bringt eine verbesserte Grafik, einen Endlos-Modus und ein paar neue Story-Abschnitte und ist am 2. Juni für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erschienen.