Der große One Piece Odyssey-DLC bringt Fan-Liebling und Zorros Mentor ins Spiel

Das im Januar für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und PC erschienene JRPG One Piece Odyssey wird noch im Mai um einen umfangreichen DLC erweitert. Dieser trägt den Titel Reunion of Memories und schickt die Strohhut-Piraten erneut in die mysteriöse Welt von Memoria.

Dadurch kommen weitere Geschichten aus dem Anime- und Manga-Universum hinzu, die erneut in Erinnerungen erzählt werden. Auch beliebte Figuren wie Zorros Mentor Koshiro oder Mihawk, der beste Schwertkämpfer der Welt, finden so ihren Weg in das Spiel.

Welche Stärken und Schwächen One Piece Odyssey aufweist, könnt ihr in unserem Test nachlesen.