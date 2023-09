Quantum Error ist ein Survival-Horror-Shooter von TeamKill Media, der am 3. November für die PS5 und zu einem späteren Zeitpunkt für PC und Xbox Series X/S erscheint. Der Titel spielt in einer fernen Zukunft, in der die Welt von einer übermächtigen KI gesteuert wird.

Menschen werden nur nach ihrem Nutzen bewertet. Als es zu einem Unfall kommt wird Capt. Jacob Thomas von der Feuerwehr in San Francisco zum Labor von Monad, der Firma hinter der KI, geschickt. Was als normaler Einsatz beginnt, entwickelt sich schnell zu einem übernatürlichen Albtraum.

Die besonderen Features der PS5 wie 3D-Audio, adaptive Trigger, haptisches Feedback oder auch 4K bei 60 fps sollen dabei voll ausgeschöpft werden. Zu sehen ist beispielsweise, wie ihr eine andere Person wiederbelebt. Dafür nutzt ihr nicht nur die Trigger des DualSense, sondern müsst unter anderem auch in das verbaute Mikrofon pusten.