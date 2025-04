Das Cozy-RPG Palia erscheint am 13. Mai für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Zur gleichen Zeit bekommt das RPG auf allen unterstützten Plattformen auch die kostenlose und bisher größte Erweiterung Elderwood.

Palia ist ein Online-RPG, das ihr aber auch alleine spielen könnt. Anders als die Konkurrenz legt das Spiel den Fokus nicht auf Kämpfe und epische Schlachten. Stattdessen erkundet ihr gemeinsam die Fantasywelt, baut euer Zuhause, tobt euch im Garten aus und macht Dinge, die Fans von Spielen wie Stardew Valley, Story of Seasons, Animal Crossing und Co. am liebsten tun - nur eben auf Wunsch online mit anderen Leuten.

Die ebenfalls kostenlose Erweiterung Elderwood bringt das Gebiet "Holunderwald" ins Spiel. Ihr erkundet den tiefen Wald, der von riesigen Bäumen geprägt ist. Mit dabei sind unter anderem eine Menge neue Quests, Begleiter-Charaktere, neue Items und versteckte Artefakte.

Auf Steam steht das Spiel mit mehr als 26.000 User-Reviews bei "Sehr positiv". Laut Entwickler Singularity 6 hat sich ihr Werk mehr als sechs Millionen Mal verkauft.

Palia gibt es bereits kostenlos für PC und Nintendo Switch. Am 13. Mai folgen PS5 und XSX/S.