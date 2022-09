Der Launch-Trailer zu Justice Sucks zeigt: Mit Boyband-Mucke macht sogar Staubsaugen Spaß

Justice Sucks ist ein Stealth-Spiel, angesiedelt in den 90er Jahren. In der Rolle von Dusty dem Staubsauger müsst ihr das Haus eurer Familie reinlich halten und nebenbei auch noch vor Einbrechern schützen. Das macht ihr, indem ihr die Räuber ablenkt, ihnen Fallen stellt oder sie dank spezieller Fähigkeiten direkt attackiert. Habt ihr die Gefahr beseitigt, müsst ihr die Sauerei nur noch aufsaugen.

Ganz im Stile des besten Jahrzehnts aller Zeiten, hat das Indie-Studio Samurai Punk zum Launch ihres Spiels einen Live-Action-Trailer gedreht, der euch in die verrückte Welt von Justice Sucks einführt. In der zweiten Hälfte wird aber auch Gameplay geboten. Wir sehen, wie sich Dusty durch die TV-Dimension kämpft und in verschiedenen Szenarien einen Übeltäter nach dem anderen den Garaus macht.