Der neue Sims-Konkurrent Life by You zeigt erstes Gameplay im Trailer

Life by You will eine Alternative zu Sims sein: Häuser entwerfen, Spielfiguren zusammenbasteln und deren Arbeits- und Sozialleben dann simulieren. Im ersten Gameplay-Trailer können wir einen ersten Blick auf den Stil des Spiels werfen und was Life by You alles bieten möchte.

Life by You startet am 12. September 2023 auf PC in den Early Access, ihr könnt euch den Titel dann über Epic und Steam sichern.