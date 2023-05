Der neue TMNT-Film sieht verdammt cool aus und ich will sofort ein Spiel in dem Stil

Paramount Pictures und Nickelodeon Movies haben mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem einen neuen animierten Spielfilm vorgestellt. Dieser startet am 2. August in den Kinos und wurde unter anderem von Seth Rogen geschrieben. Auch bei den Synchronsprecher*innen sind einige bekannte Gesichter dabei, unter anderem übernimmt Jackie Chan die Rolle von Meister Splinter.

Auffällig ist vor allem der schicke Animationsstil, der viele Comic-Elemente aufgreift und sich so deutlich von den Realverfilmungen, die vor ein paar Jahren veröffentlicht wurden, unterscheidet. Der neue Look steht den Turtles richtig gut und würde sich wohl auch in einem neuen Beat 'em Up gut machen.

Der Film spielt zu einer Zeit, in der die Turtles noch etwas jünger sind als in vielen anderen TMNT-Umsetzungen. Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello sind aber natürlich trotzdem nicht weniger chaotisch. Auch die Liebe zur Pizza haben die vier offenbar schon entdeckt.