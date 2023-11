Noch in diesem Winter bringt Sony eine deutlich kleinere und schlankere Version der PlayStation 5 auf den Markt und bewirbt diese nun mit einem neuen Trailer. Die neue Konsole ist aber gar nicht das Highlight des neuen Videos. Vielmehr sind es die kurzen Video-Schnipsel, die an einige der größten PlayStation-Spiele erinnern.

Von God of War über Spider-Man und Horizon Forbidden West bis The Last of Us sind da so ziemlich alle Highlights dabei. Der Clou: Die Szenen sind mit echten Schauspieler*innen aufgenommen. Das zeigt, wie eine Serie oder ein Film in einem der Universen aussehen könnte.

Dass das ziemlich gut funktionieren kann, hat ja die The Last of Us-Umsetzung von HBO eindrucksvoll gezeigt. Eine Serie zu God of War befindet sich auch schon in Produktion. Wenn die am Ende so gut aussieht wie die Szenen im Trailer, kommt da der nächste Hit auf uns zu.