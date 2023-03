Der Super Mario Bros. Film - Der finale Trailer vor Kinostart ist da

Der Super Mario Bros. Film kommt am 5. April in die Kinos. Jetzt wurde der finale Trailer zum Leinwandspektakel veröffentlicht und sorgt für Vorfreude. Bowser greift mit seinen Schergen das Pilzkönigreich an und entführt Luigi. Zusammen mit Peach, Toad, Donkey Kong und vielen weiteren Fab-Lieblingen bricht Mario auf, um den Fiesling zu besiegen.

Dabei geht es offenbar durch viele bekannte Welten, sogar 2D-Abschnitte sind zu sehen. Auch Mario Kart bekommt seinen großen Auftritt, der berühmte Regenbogenboulevard dürfte wohl den allermeisten Fans ein Begriff sein.