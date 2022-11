Der Super Mario Bros. Film - Neue Infos zu Story und Charakteren im zweiten Trailer

Der Super Mario Bros. Film soll im April 2023 ins Kino kommen. Jetzt wurde ein zweiter, etwas längerer Trailer gezeigt, der erneut vor Fanservice fast überläuft. Wir sehen Peach, die offenbar eine aktivere Rolle einnimmt als in den meisten Spielen, darüber hinaus tritt auch Donkey Kong auf und am Ende gibt es sogar einen kurzen Mario Kart-Ausschnitt.

Die Story ist natürlich noch nicht ganz klar, aber offenbar geht es darum, dass der fiese Bowser das Pilzkönigreich angreift. Peach wendet sich an Mario, Luigi und Co., um die bunte Welt zu retten. Den kleinen Klempner verschlägt es dabei in verschiedene Universen, ähnlich wie in den Spielen.