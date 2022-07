Der Trailer zu Dinkum zeigt, wie Stardew Valley in Australien aussehen würde

18.07.2022 11:52 Uhr

Dinkum vereint Elemente aus vielen bekannten Spielen. Ihr könnt euch ein Dorf aufbauen und neue Leute anlocken wie in Animal Crossing; ihr könnt Gemüse anbauen und Tiere halten wie in Stardew Valley; und ihr könnt sogar die Umgebung anpassen wie in Minecraft. Eurer Kreativität sind also kaum Grenzen gesetzt.

Das Besondere an Dinkum ist, dass all diese Tätigkeiten in einer Umgebung stattfinden, die sehr an Australien erinnert. Euch laufen gefährliche Krokodile und aggressive Kängurus über den Weg, die ihr bekämpfen könnt. Zudem warten noch diverse andere Eigenheiten aus Down Under auf euch, die euch vor besondere Aufgaben stellen.