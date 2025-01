Der Until Dawn-Film zeigt erste Szenen und einen spannenden Story-Kniff

Der Teen-Horrorspiel-Hit Until Dawn bekommt eine Film-Umsetzung, was natürlich sehr gut passt, da das Spiel bereits sehr filmisch angelegt ist. Im Trailer sehen wir nicht nur erste Szenen, die Filmemacher erklären auch, wie sie die Entscheidungsfreiheit aus dem Spiel berücksichtigen wollen. So wird für die Protagonistengruppe immer wieder die Zeit zurückgesetzt. Sie können dadurch auch im Film auf ganz unterschiedliche Art den Tod finden.

Mit von der Partie als Dr. Hill ist übrigens Peter Stormare, bekannt unter anderem aus Klassiker-Streifen wie Fargo und The Big Lebowski. Er verkörperte den Psychoanalytiker auch schon im Spiel.