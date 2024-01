Deshalb war 2023 ein grandioses Spielejahr! Die Gaming Highlights 2023

2023 ist im Kasten - und es war nicht nur ein leichtes Jahr was Gaming und die Games-Branche angeht! Aber es gab eben auch so viel Gutes, denn das Jahr steckte auch voller Highlights. Deswegen gibt euch Lennard jetzt das Kontrast-Programm zu seinem letzten Video: Was hat 2023 zu einem richtig guten Jahr gemacht? Vielleicht sogar zu einem der besten Spielejahre?

Wir beschäftigen uns mit den absolut absurden Stories des letzten Jahres, mit der Frage, warum Spiele im Kino waren, aber so gut wie nie im Fernsehen und welche neuen Studios im nächsten Jahr hoffentlich richtig gute Spiele herausbringen. Wenn ihr lieber sehen wollt, was im letzten Jahr alles schief gegangen ist, schaut euch auch unser Video zu den Flops 2023 an!

Welche Spiele und Ereignisse haben für euch das Jahr geprägt? Lasst es ihn in den Kommentaren wissen und kommt gut ins neue Jahr!