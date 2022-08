Im Trailer zum “Reprobed”-Remake von Destroy all Humans 2 geht es nicht nur Menschen, sondern den außerirdischen Blisk an den Kragen, von denen das ein oder andere Exemplar auch mal ein Mensch war. Ansonsten bekommen Fans in dem Ausblick auf Destroy All Humans 2 vor allem das zu sehen, was man von einem Destroy All Humans erwarten kann: Wir machen mit einer bunten Mischung aus allerlei Alien-Waffen Jagd auf die lästigen Erdbewohner, um unsere eigenen Overlords glücklich zu stimmen.

Destroy All Humans! 2 Reprobed erscheint am 30. August 2022 für PC, Playstation und Xbox Series X/S. 2020 erschien die Neuauflage des ersten Teils.