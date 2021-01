Destruction AllStars - Trailer stellt die Helden des abgefahrenen Rennspiels vor

22.01.2021 14:37 Uhr

Das PS5-exklusive Destruction AllStars ist ein wildes Multiplayer-Rennspiel, in dem Auto-Zerstörung und Nahkampf Hand in Hand gehen. Dabei stürzen wir uns mit 16 verschiedenen Helden in die Arena, von denen ein Teil in diesem Trailer genauer vorgestellt wird.

Destruction AllStars erscheint im Februar 2021 kostenlos für alle PS Plus-Mitglieder*innen auf der PlayStation 5.