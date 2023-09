Devil May Cry bekommt einen Netflix-Anime und der sieht im ersten Teaser richtig cool aus

Mit einem ersten kurzen Teaser hat Netflix eine neue Anime-Umsetzung des Capcom-Hits Devil May Cry angekündigt. Einen Releasetermin hat die Serie allerdings noch nicht. Die Leitung übernimmt Adi Shankar (u.a. Castlevania) im koreanischen Studio Mir.

Welche Geschichte in der Serie erzählt wird, ist ebenfalls noch unklar. Devil May Cry ist eine Action-Adventure-Reihe, die erstmals 2001 veröffentlicht wurde. Der fünfte und bisher letzte Ableger erschien 2019. In Japan lief 2007 schon einmal eine Serie zu DMC, die in Deutschland allerdings nur auf DVD erhältlich war.