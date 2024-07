Diablo 4-DLC: Vessel of Hatred samt neuer Klasse mehrere Stunden angespielt

Mit Diablo 4: Vessel of Hatred setzt Blizzard am 8. Oktober die Geschichte des Hauptspiels fort und führt uns mit einer neuen Charakter-Klasse auch in eine in diesem Ableger noch nicht besuchten Region, nämlich in den Dschungel von Nahantu. Hier hat Kollege Peter von der GameStar dann bei seiner Anspiel-Gelegenheit vor ein paar Tagen auch die neue Geistgeborenen-Klasse ausprobiert, also den Spiritborn.

Im Vorschau-Video stellt er die Besonderheiten der neuen Klasse vor, zeigt jede Menge Gameplay aus dem neuen Gebiet und geht auf ein paar Punkte ein, an denen Blizzard bis zum Release noch schleifen sollte.