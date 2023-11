Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

Diablo 4 bekommt mit Vessel of Hatred ein Addon. Wie der Name bereits andeutet, dreht sich das um Mephisto. Und während der Trailer an sich nur einen kleinen Ausblick auf das neue Gebiet gibt, erklärten die Entwickler bereits, dass es mit dem Addon auch eine komplett neue Klasse geben wird, die man bisher noch nie in Diablo gesehen hat.

Release: Das Addon soll gegen Ende 2024 erscheinen.