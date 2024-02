Die by the Blade ist ein stylisches Samuraipunk-Spiel alle Fans von gnadenlosen Schwertkämpfen

Die by the Blade ist ein neues Kampfspiel, in denen ihr packende Duelle mit dem Schwert austragen könnt. Jeder Treffer ist dabei tödlich.

In jedem Duell treten zwei Kämpfer*innen in 2D mit schön gestalteten Umgebungen gegeneinander an. Dabei gibt es verschiedene Techniken für den Angriff und die Verteidigung und jeder Treffer ist ähnlich wie in Nidhogg tödlich. Außerhalb der Duelle könnt ihr die Spielfiguren und Schwerter anpassen.

Die by the Blade erscheint am 16. Mai für den PC und im Oktober für PlayStation und Xbox.