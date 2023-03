Die Diablo-Alternative Wolcen erscheint schon in wenigen Tagen für Konsolen

Wolcen: Lords of Mayhem ist ein Action-RPG im Stil von Diablo. Der Titel erschien 2020 für den PC. Jetzt haben die Entwickler*innen Konsolenversionen angekündigt. Schon am 15. März wird der Titel für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Wolcen ist vor allem wegen der schicken Technik bekannt. Das Entwicklerstudio setzt auf die CryEngine 3 von Crytek und erschafft so grafisch beeindruckende Umgebungen und Effekte. Zum Start fehlte es dem Rollenspiel an Inhalten, mittlerweile wurde aber eine Menge Content nachgeliefert.