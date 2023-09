Die kuscheligste Diablo-Alternative bekommt 2024 einen dritten Teil mit Piraten-Setting

The Gentlebros und Kepler Interactive haben einen neuen Gameplay-Trailer für das Action-RPG Cat Quest 3 veröffentlicht. Der Titel erscheint 2024 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und den PC. Im dritten Ableger tauschen die Entwickler*innen das Fantasy-Thema allerdings gegen ein Piraten-Setting aus.

Wie schon in den beiden Vorgängern erkundet ihr als kämpfende Katze eine offene Welt, folgt einer spannenden Geschichte und kämpft gegen allerlei fiese Bösewichte. Passend zur Thematik dürft ihr euch auch an Bord eines kleinen Segelschiffs begeben. So könnt ihr die Inselwelt bereisen und auch auf dem Wasser kämpfen.