Die nächste dicke Diablo-Alternative kommt und will es mit den ganz Großen des Genres aufnehmen

Last Epoch ist die nächste große Action-RPG-Hoffnung. In wenigen Tagen verlässt der Titel den Early Access und möchte Diablo 4 angreifen.

Spielerisch erwartet euch der aus anderen Genre-Vertretern wie eben Diablo oder auch Path of Exile bekannte Mix aus Dungeons erkunden, kämpfen, looten und leveln. Das Setting bietet mit seiner Zeitreise-Thematik allerdings eine erfrischende Abwechslung.

Last Epoch ist schon länger im Early Access und erscheint am 21. Februar 2024 in Version 1.0 für den PC.