Die neue Scott Pilgrim-Serie startet Ende der Woche auf Netflix und zeigt mehr Story im Trailer

Mit Scott Pilgrim Takes Off startet am 17. November die neue Serien-Umsetzung der beliebten Graphic Novel von Bryan Lee O'Malley auf Netflix. Im finalen Trailer gibt es jetzt erneut ein paar neue Szenen zu sehen. Im Verglecih zum Film von 2009 scheint Ramona Flowers auch als Charakter mehr Raum einzunehmen.

Die grundlegende Story bleibt aber natürlich gleich. Scott Pilgrim trifft auf die mysteriöse Ramona Flowers und beide verlieben sich ineinander. Um sie ausführen zu dürfen, muss er allerdings zuerst ihre sieben Ex-Freund*innen besiegen. Wie im Kino-Film wird Scott Pilgrim auch in der Serie von Micheal Cera gesprochen.