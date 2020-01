Die neue Switch im Animal Crossing-Look - Pastelltöne, Waschbären und Urlaubsstimmung

31.01.2020 13:06 Uhr

Pünktlich zum Release von Animal Crossing: New Horizons am 30. März hat Nintendo ein Bundle angekündigt, das sowohl das Spiel als Downloadcode als auch eine Special Edition der Switch enthät. Die Konsole im Animal Crossing-Design wartet mit für die Switch noch nie da gewesenen Pastelltönen auf, außerdem sind Tom Nook und seine Waschbärfamilie auf der Dockingstation zu sehen.

Wie viel sie kosten soll wurde noch nicht bekanntgegeben, allerdings haben die amerikanischen Kollegen von Nintendo USA in ihrem Post knapp 300 Dollar, also 270 Euro als Preis festgelegt. Wahrscheinlich wird sich auch die europäische Switch in diesem Preisumfeld bewegen.