Diese Mario Kart-Alternative mit Final Fantasy-Thema hat jetzt den größten Kritikpunkt gekillt

Der Fun-Racer Chocobo GP ist im März 2022 für die Nintendo Switch erschienen und wurde vor allem wegen der vielen Mikrotransaktionen kritisiert. Viele Inhalte konnten so nur über den Shop freigeschaltet werden. Jetzt hat Square Enix einen Re-Release des Spiels vorgenommen.

Damit verschwindet einerseits die Free-2-Play-Version, andererseits werden aber auch alle Mikrotransaktionen gestrichen. Ab sofort gibt es also nur noch die "normale" Version, in der ihr aber alle Charaktere, Outfits, Strecken etc. nur durchs Spielen freischalten könnt.

Der Support des Rennspiels wurde am 1. Juni eingestellt, sodass kein neuer Content mehr folgen wird. Die bisher im Spiel enthaltenen Inhalte bilden aber ein durchaus umfangreiches Paket. Wenn ihr bisher also von den Mikrotransaktionen abgeschreckt wurdet, könnt ihr dem Titel jetzt nochmal eine Chance geben.