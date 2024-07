Diese Anime-Saison hat es in sich. Unter den kommenden Sommer-Animes befindet sich einer der abgedrehsten Serien dieser Saison und den solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

My Deer Friend Nokotan ist ein Slice of Life- und Comedy-Anime. Die Serie erzählt die Geschichte von Torako Koshi und einem Hirschmädchen namens Shikanoko. Als eine Schönheit und einer der beliebtesten Mädchen an ihrer Oberschule muss sich Torako ziemlich ins Zeug legen, ihr Image an der Schule beizuhalten.

Eines Tages trifft Torako jedoch auf dem Weg zur Schule ein seltsames Mädchen, das Halb Hirsch Halb Mensch ist und an einer Stromleitung hängt. Nachdem Torako das Hirschmädchen gerettet hat, stellt sie sich als Shikanoko vor und wechselt daraufhin auf die gleiche Oberschule wie Torako.

Es dauert nicht lange bis Shikanoko Torako in alle mäglichen Strapazen hineinzieht. Dabei wird Torakos gepflegtes Image in Gefahr gebracht - Denn sie war in der Vergangenheit eine gewaltätige Draufgängerin! Noch hinzu kommt, dass irgendwie nur Torako die Einzige ist, die merkt, dass an Shikinoko etwas nicht stimmt.

Über die Episodenanzahl und eine deutsche Synchronisation ist nichts bekannt, aber der Anime wird wie gewohnt in der japanischen Originalsprache zu sehen sein.

Release: My Deer Friend Nokotan wird ab dem 7. Juli 2024 auf Crunchyroll verfügbar sein.