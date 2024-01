Diese Spiele-Trends haben uns 2023 versaut | Gaming Flops 2023

2023 war in vielerlei Hinsicht ein katastrophales Jahr für Spiele. Es war gezeichnet von Aufregern, Skandalen und handfesten Problemen, die teilweise schon seit Jahren um sich greifen. Von Studioschließungen über NFTs bis hin zu einigen wirklich wahnwitzigen Entscheidungen aus den Gaming-Chefetagen, die Lennard sehr enttäuscht haben.

Deswegen ist es an der Zeit zurückzuschauen: Was hat das Gaming-Jahr 2023 verdorben. Werft mit Lennard einen Blick in den Rückspiegel und seht: Lennards Gaming-Flops 2023! Darunter natürlich die ganzen Entlassungen und Studio-Schließungen, technisch katastrophale Releases, künstliche Intelligenz, und mehr.

Hat Lennard einen wichtigen Flop vergessen? Was waren eure Lowlights des Jahres und auf welche Gaming-Trends könnt ihr nächstes Jahr gerne verzichten? Lasst es ihn in den Kommentaren wissen. Falls ihr jetzt etwas Aufmunterung braucht, schaut definitiv auch bei den Gaming Highlights von 2023 rein, das Video findet ihr jetzt schon auf YouTube und bald auch hier auf der Website.