Diese wunderschöne Open World könnt ihr jetzt KOSTENLOS zocken! - Neue Spiele + Gratis Games

Ein letztes Mal präsentieren wir euch in diesem Jahr noch einmal die Neuen Spiele und Gratis Games. Aus der letzten Woche dürfen die Wuselfans unter euch auf keinen Fall Pioneers of Pagonia verpassen! Siedler-Schöpfer Volker Wertich hat das geschafft, was Ubisoft gerade mit ihrem letzten Teil richtig verbockt hat: Ein würdiges Erbe der Siedler-Reihe!

Und wer auf Shooter steht, sollte definitiv mal in den vollen Release von Ready Or Not reinschauen! Sowohl im Single-, als auch im Multiplayer macht der Taktik-Shooter jede Menge Spaß.



Nächste Woche erscheinen nochmal einige kleine Perlen kurz vor den Feiertagen. Viele der Spiele erscheinen für die Switch, sind also perfekt für unterwegs. Und auf dem PC könnt ihr mit dem Physik-Knobler The enjenir oder der Globalstrategie World Warfare and Economics die grauen Zellen antreiben.



So kurz vor Weihnachten haben die Spiele Stores wieder ihre Spendierhosen an! Sowohl bei Epic als auch GOG gibt's über die Feiertage einige Spiele geschenkt, darunter etwa die Destiny 2 Legacy Collection, die drei große Erweiterungen zum Basisspiel mitbringt. Wer lieber etwas gemütlicher schießt, der sollte mit der wunderschönen Welt von theHunter: Call of the Wild seinen Spaß haben - Dem Spiel vom Thumbnail.

Ich verabschiede mich in den Weihnachtsurlaub und wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Kiek mol wedder in! Euer Paul.