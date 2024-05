Dieser Action-Shooter spielt im Mittelalter, aber ihr zerstört Burgen mit Panzern wie in Battlefield

In Kingmakers werdet ihr alleine oder im Online-Koop 500 Jahre in die Vergangenheit geschickt, um dort den Lauf der Geschichte zu ändern und das Ende der Welt zu verhindern. Ihr landet im mittelalterlichen England, habt aber zum Glück reichlich moderne Waffen dabei. In einem Mix aus Aufbau-Strategie und riesigen Echtzeit-Schlachten setzt ihr zahlreiche Werkzeuge und Fahrzeuge ein, um für Chaos zu sorgen.



Im aktuellen Trailer tauchen beispielsweise Motorräder auf, außerdem könnt ihr einen Panzer steuern und damit sogar ganze Burgen auf den mittelalterlichen Schlachtfeldern abreißen. Das sieht schon jetzt nach einem ebenso kuriosen wie großen Spaß aus.

Angekündigt ist Kingmakers bislang nur für den PC, Release soll irgendwann 2024 sein.