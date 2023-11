Dieser Kult-Anime aus den 80ern hat jetzt seine erste epische Videospiel-Umsetzung

UFO Robot Grendizer ist eine Anime-Serie aus den 80er Jahren, die hierzulande unter dem Titel Goldorak bekannt ist, allerdings nie in Deutschland ausgestrahlt wurde. Während die Show in Frankreich und Italien hohe Einschaltquoten verzeichnen konnte, wurde sie in Deutschland als zu brutal eingestuft.

Zu Beginn der Serie stürzt Prinz Actarus mit seinem Kampfroboter Goldorak auf der Erde ab, nachdem sein Heimatplanet Euphoria vom fiesen Vega verwüstet wurde. Zusammen mit der japanischen Regierung verteidigt er die Erde, als Vega diese ebenfalls angreift.

Diese Story könnt ihr jetzt in UFO Robot Grendizer - The Feast of the Wolves auf PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC nachspielen. Es handelt sich dabei tatsächlich um die erste Spiel-Umsetzung der Anime-Serie.