Dieser Mix aus Erkundungsspiel und Roguelike lässt euch eine Zuflucht in der Finsternis bauen

Daedalic und Tiny Roar haben Into the Emberlands angekündigt. Darin spielt ihr einen Abenteurer, der in einem von Finsternis überzogenen Land auszieht, um die niedlichen Knacks zu befreien. Mithilfe eurer Laterne könnt ihr im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkel bringen und führt die Knacks zurück ins sichere Dorf, das ihr zudem mit Ressourcen nach und nach ausbauen könnt.

Im Spiel wird es unterschiedliche Biome geben, die jeweils neue Aufgaben und Gefahren bereit halten. Into the Emberlands soll noch im Jahr 2024 auf dem PC in die Early-Access-Phase starten.