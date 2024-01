Dieser neue Retro-Shooter für Xbox und Switch erinnert stark an GoldenEye

The spy who shot me ist ein First-Person-Shooter, der schon länger auf dem PC verfügbar und jetzt auch auf Xbox und Nintendo Switch erschienen ist. Der Titel ist eine Hommage an klassische Ego-Shooter aus den 90er Jahren und erinnert nicht zufällig an GoldenEye 007.

Im Spiel steuert ihr nämlich ebenfalls einen mit smarten Gadgets ausgestatteten Geheimagenten und erledigt dabei allerlei fiese Gegner. Neben den Schießereien gibt es auch Fahrzeug-Abschnitte, in denen ihr etwa ein Motorboot über einen Fluss steuern müsst.