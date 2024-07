Dieser neue Shooter sieht nach einem Fest für alle Fans der Pixel-Shooter aus den 90er-Jahren aus

Ihr mögt alte Pixel-Shooter wie Doom und Co.? Dann solltet ihr euch Exophobia mal genauer anschauen. Das erstrahlt nämlich in einem ähnlichen Look und funktioniert natürlich auch ännlich. Aus der Ego-Perspektive erkundet ihr ein riesiges abgestürztes Raumschiff und bekommt es darin mit Horden von Aliens zu tun.

Der Trailer zeigt unter anderem aggressive Würmer, gepanzerte Einheiten und sogar Bosskämpfe. Die offizielle Beschreibung des Spiels verspricht zudem aufrüstbare Waffen und Power-Ups, die in den Levels versteckt sind.

Exophobia ist ab sofort für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erhältlich.