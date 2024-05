Dieser neue Shooter will Call of Duty mit Unreal Engine 5-Grafik Konkurrenz machen

Nach knapp 14 Jahren Funkstille soll in diesem Jahr mit Delta Force: Hawk Ops ein neuer Teil der Taktik-Shooter-Reihe für den PC und die Konsolen erscheinen.

Der Titel versetzt euch in ein Szenario in der nahen Zukunft, genauer gesagt in die Mitte der 2030er Jahre. Neben Infanterie-Gefechten soll es auch Fahr- und Flugzeuge wie in den Battlefield-Spielen geben. Entwickelt wird das Spiel in der Unreal Engine 5, wodurch es besonders gut und realistisch aussehen soll.

Noch gibt es keinen festen Releasetermin für Delta Force: Hawk Ops, der Shooter soll aber schon bald für PS5, Xbox Series X/S, den PC und Mobilgeräte erscheinen.