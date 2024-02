Dieser Plattformer erinnert uns enorm an die Ori-Spiele - mit dem Stil vom PS2-Hit Okami

Bo: Path of the Teal Lotus ist ein neuer 2,5D-Plattformer, der spielerisch an die Ori-Titel erinnert. Der Grafik-Stil hingegen wirkt wie der aus Okami.

Im Spiel reist ihr durch eine von japanischer Folklore inspirierte Welt. Auch thematisch ist die Nähe zum PS2-Hit also durchaus gegeben. Bei den Kämpfen und bei der Fortbewegung ist eure Geschicklichkeit gefragt. Hauptfigur Bo springt und gleitet nämlich anmutig durch die Lüfte.

Bo: Path of the Teal Lotus erscheint am 18. Juli 2024 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC.