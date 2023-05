Dieser schicke Unreal Engine 5-Shooter erinnert an Halo – nur mit Weltraum-Wikingern

Das Studio Pathless Productions, das sich aus ehemaligen Mitarbeitenden von CoD und Halo zusammensetzt, hat den neuen Shooter Sentinel vorgestellt. Dieser wird aktuell in der Unreal Engine 5 entwickelt, befindet sich aber noch in einer sehr frühen Phase und wird wohl erst in einigen Jahren erscheinen.

Die Halo-Vergangenheit der Entwickler*innen lässt sich beim ersten Gameplay schon erkennen. Als bis an die Zähne bewaffneter "Space-Wikinger" kämpft ihr gegen außerirdische Wesen und könnt auch Fahrzeuge nutzen. Es soll Koop geben und Sandbox-Elemente stehen im Vordergrund. Wie das genau aussehen soll, ist aktuell noch unklar.