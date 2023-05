Dieser Survival-Koop-Shooter verspricht ein actionreiches The Forest mit Zombiehorden

The Last Whisper ist ein neues Survival-Game, das schon bald auf Steam in den Early Access starten soll und von MxzGaming Studio entwickelt wird. Die Ausgangslage ist dabei ähnlich wie in The Last of Us oder DayZ. Die Welt wurde von Zombies überrannt und wenige Übelebende kämpfen um die verbliebenen Ressourcen.

Der Titel ist in einer offenen Welt mit unterschiedlichen Biomen wie einer großen Stadt oder einer trockenen Wüste angesiedelt. Ihr könnt alleine oder mit bis zu 8 Mitspieler*innen losziehen, Basen bauen und nach Loot suchen. Spezielle Bunker sollen eine besondere Herausforderung, aber auch die besten Belohnungen bieten.

Fahrzeuge sind wohl ebenfalls geplant. PvP ist dagegen wohl nicht geplant, dafür müsst ihr euch mit klassischen Survival-Elementen wie Hunger und Durst oder unterschiedlichen Temperaturen herumschlagen.