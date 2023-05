Dieser Switch-Hit sieht seltsam aus, hat aber eine 92-Wertung auf Opencritic

Tents and Trees ist ein Puzzlespiel, das am 14. März für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde und schon seit 2018 auf Mobile verfügbar ist. Bei Opencritic steht der Titel bei extrem starken 92 Punkten. Das Spielprinzip ist vergleichsweise simpel und verbindet Minesweeper und Picross mit einem hübschen Grafikstil.

Die Regeln sind dabei klar: Ihr bekommt eine Form vorgegeben, die wie ein Schachbrett in einzelne Felder unterteilt ist. Auf manchen davon stehen Bäume. Zahlen geben euch vor, wie viele Zelte in jeder Längs- und Querspalte aufgestellt werden müssen. Zelte dürfen sich dabei nicht berühren, müssen aber an einen Baum angrenzen. Jeder Baum muss außerdem an ein Zelt angrenzen.

Daraus ergeben sich kurzweilige Knobeleien, die mit einer bunten und friedlichen Optik zum Abschalten einladen. Die Spielfelder werden dabei schrittweise größer und komplizierter, sodass ihr einfach reinkommt und trotzdem lange motiviert bleibt.