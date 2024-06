Dieses Adventure sieht einfach wie der perfekte Mix aus Stardew Valley und Pokémon aus

Among the Wild ist ein neu angekündigtes Adventure, bei dem ihr eure eigene Farm aufbaut, indem ihr Setzlinge anbaut, werkelt, kocht und handelt. Dabei seid ihr allerdings nicht allein, euch begleiten nämlich auch jede Menge Kreaturen. Die müsst ihr nicht nur fangen und euch um ihre Bedürfnisse kümmern, sie helfen euch auch mit ihren speziellen Fähigkeiten bei der Arbeit. Daneben könnt ihr auch die Umgebung erkunden, um dort Ressourcen zu sammeln oder Quests zu absolvieren.

Among the Wild hat noch kein konkretes Releasedatum, soll aber auf Steam in den Early Access starten.