Dieses brutale Switch-RPG ist eine Art Soulslike-Hades mit Lovecraft-Setting

There Is No Light ist ein düsteres Action-Rollenspiel, das Ende 2022 für den PC erschienen ist und jetzt auch auf PS4, PS5, den Xbox-Konsolen und Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Das Spiel mixt verschiedene Einflüsse aus dem RPG- und Soulslike-Genre mit einer schicken Pixel-Optik.

Wie in Hades spielt ihr dabei aus der ISO-Perspektive, die Kämpfe sind aber ein ganzes Stück schwerer und unverzeihlicher, ebenso, wie es in Soulslikes üblich ist. Vier Hauptwaffen stehen euch zur Verfügung. Sie spielen sich allesamt unterschiedlich und eignen sich für verschiedene Gegnertypen und Bosse.